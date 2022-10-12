Балицкий: 30 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке прорыва на Запорожскую АЭС

Глава Запорожья Евгений Балицкий утверждает, что украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку проникнуть на Запорожскую атомную электростанцию.

Днём среды временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что не менее тридцати диверсантов вооружённых сил Украины предприняли попытку скрытно проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре, подплыв к берегам региона возле АЭС на лодках.

По данным Балицкого, в результате оперативной работы российской контрразведки, проникновение украинских военных на ЗАЭС удалось избежать, и все тридцать солдат ВСУ были уничтожены вместе с лодками.