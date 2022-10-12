FT: семилетний бюджет Евросоюза заканчивается досрочно из-за помощи Украине

Издание Financial Times сообщило об иссякании бюджета Европейского союза, который рассчитан на семь лет.

В среду газета Financial Times сообщила, что семилетний коллективный бюджет Европейского союза, который разрабатывался на период с 2021 по 2027 год, стремительно заканчивается раньше положенного срока ввиду того, что страны ЕС оказывают существенную финансовую и военную помощь Украине в рамках российской специальной военной операции.

По данным журналистов FT, в Брюсселе ищут пути восстановления бюджета, надеясь запросить резервную помощь у ЕС, однако аналитики уверены, что данная просьба может нарушить и без того шаткое единство Евросоюза.