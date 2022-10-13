В ДНР освободили Иванград и Опытное
2022-10-13
10:27
В ДНР заявили об освобождении Опытного и Иванграда на Артемовском направлении.
В четверг утром в Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что группировка войск Донецкой народной республики и Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила два населенных пункта на Артемовском направлении это Опытное и Иванград.
Тридцатого сентября президент России Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Опубликовано: Елена Калиновская
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