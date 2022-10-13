В ДНР освободили Иванград и Опытное

В ДНР заявили об освобождении Опытного и Иванграда на Артемовском направлении.

В четверг утром в Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что группировка войск Донецкой народной республики и Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила два населенных пункта на Артемовском направлении это Опытное и Иванград.

Тридцатого сентября президент России Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.