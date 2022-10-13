Минобороны Беларуси: В Беларуси готовится вооруженное восстание против государства

В Беларуси, по словам Министра обороны страны, могут начаться массовые беспорядки.

Глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин спрогнозировал начало в стране массовых беспорядков.

"В ближайшее время следует ожидать наращивание активности деструктивных сил по раскачиванию обстановки в нашей стране", - сообщил он.

По его словам, к моменту начала электоральной кампании 2024-2025 годов в Беларуси стоит ожидать попыток организовать массовые беспорядки и даже вооруженное выступление против государства.

"Ее пик ожидается в ходе электоральной компании 2024-2025 годах, когда будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - заявил Хренин.

Целью деструктивных сил он назвал максимальное использование непростой ситуации в регионе.

."Цель очевидна – максимально использовать сложившуюся крайне напряженную обстановку в мире и вокруг Республике Беларусь", - отметил министр.