Минобороны Беларуси: В Беларуси готовится вооруженное восстание против государства
2022-10-13
14:38
В Беларуси, по словам Министра обороны страны, могут начаться массовые беспорядки.
Глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин спрогнозировал начало в стране массовых беспорядков.
"В ближайшее время следует ожидать наращивание активности деструктивных сил по раскачиванию обстановки в нашей стране", - сообщил он.
По его словам, к моменту начала электоральной кампании 2024-2025 годов в Беларуси стоит ожидать попыток организовать массовые беспорядки и даже вооруженное выступление против государства.
"Ее пик ожидается в ходе электоральной компании 2024-2025 годах, когда будут пытаться организовать диверсии и спровоцировать массовые беспорядки, перерастающие в вооруженное противостояние с государством", - заявил Хренин.
Целью деструктивных сил он назвал максимальное использование непростой ситуации в регионе.
."Цель очевидна – максимально использовать сложившуюся крайне напряженную обстановку в мире и вокруг Республике Беларусь", - отметил министр.
Опубликовано: Николай Скира
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