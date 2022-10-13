Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой», а Шольца – «обиженной ливерной колбасой»

2022-10-13

23:20

Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев размести в ВК пост, в котором назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой».

Дмитрий Медведев считает Борреля «крупным военачальником в несуществующей европейской армии». Он прокомментировал предупреждение Борреля о том, что НАТО, Евросоюз и США дадут мощный военный ответ в случае ядерного удара из России. По мнению зампреда Совета безопасности, это «паранойя».

Медведев также написал, что канцлер Германии Олаф Шольц – это «обиженная ливерная колбаса».

Опубликовано: Светлана Репина







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