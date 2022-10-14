МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области

Российские военные уничтожили склад армии Украины с оружием, которое поставлялось Киеву Западом.

14 октября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российскими высокоточными ракетами морского базирования войска РФ нанесли удар по складу вооружённых сил Украины в городе Броды Львовской области.

В результате удара по Бродам крылатыми ракетами российские военные ликвидировали ангар с крупной партией западных вооружений, боеприпасов и боевой техники, которая поставлялась Украине странами НАТО и США в частности для противодействия российской спецоперации.