Вооруженные силы Украины обстреляли электростанцию в Белгородской области России.

Националисты Вооруженных сил Украины вечером 14 октября обстреляли Белгородскую теплоэлектроцентраль.

Как рассказал глава Белгородской области Гладков, после обстрела начался пожар, но возгорание было своевременно устранено. Сейчас специалисты перенаправляют электричество.

При этом водоснабжение в городе работает в штатном режиме и без перебоев.

Однако, передает слова Гладкова информагентство РИА Новости, некоторые районы Белгорода остались без света.

"В Белгороде после обстрела загорелась подстанция, пожар обесточил часть города, его уже потушили, сообщил губернатор", - пишет РИА.