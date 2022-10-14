Белгород частично остался без электричества после атаки ВСУ на городскую ТЭЦ

Многочисленные источники в сети сообщают о пожаре на теплоэлектростанции "Луч" в российском Белгороде.

Сообщается также, что в городе нет электричества. Местные СМИ публикуют кадры "прилета" ракет на ТЭЦ.

Данную информацию в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы", - отметил Гладков.

Он подчеркнул, что экстренные службы "максимально быстро постараются устранить последствия".

"Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов", - добавил губернатор.

Гладков также написал, что "водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания".

Кроме того, Гладков объявил во всех школах области внеочередные каникулы с понедельника

В четверг, 13 октября, на складе боеприпасов в Белгородской области произошла серия взрывов, которые российские власти также связали с обстрелом вооруженных сил Украины.