Макрон обвинил США в четырехкратном завышении цен на газ
2022-10-14
21:05
Макрон раскритиковал Соединенные таты за завышенные ценники на закупку газа.
Французский президент обрушился с критикой на Соединенные Штаты Америки из-за цен на газ, которые установил Вашингтон.
По словам Макрона, Штаты запрашивают цену, вчетверо превышающую те цены, которые установлены в Европе.
Макрон добавил, что такая цена совсем не является дружеской.
"Платить за газ в 4 раза больше, чем ваши собственные компании — это едва ли похоже на дружбу", - заявил Макрон.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси