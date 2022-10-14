Макрон обвинил США в четырехкратном завышении цен на газ

Макрон раскритиковал Соединенные таты за завышенные ценники на закупку газа.

Французский президент обрушился с критикой на Соединенные Штаты Америки из-за цен на газ, которые установил Вашингтон.

По словам Макрона, Штаты запрашивают цену, вчетверо превышающую те цены, которые установлены в Европе.

Макрон добавил, что такая цена совсем не является дружеской.

"Платить за газ в 4 раза больше, чем ваши собственные компании — это едва ли похоже на дружбу", - заявил Макрон.