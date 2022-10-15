Минобороны РБ: в Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ
2022-10-15
12:09
Министерство обороны Беларуси сообщило, что первые эшелоны с российскими военными прибыли в республику.
15 октября по сообщениям ТАСС Министерство обороны республики Беларусь сообщило,что уже начали прибывать российские военные из состава совместной группировки войск. Ранее заместитель главы белорусского Генштаба полковник Виктор Тумар сообщал,что основой российско-белорусской региональной группировки войск станут вооруженные силы республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федераци.
В генштабе Беларуси утверждают,что совместная с Россией региональная группировка войск будет исключительно оборонительным проектом.Необходимость в группировке Минск объясняет действиями НАТО у границ республики.
Опубликовано: Елена Калиновская
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