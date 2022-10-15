Российская армия уничтожила более 50 бойцов ВСУ в бухте Каховского водохранилища
2022-10-15
14:12
В Минобороны России заявили, что служащие российской армии уничтожили более 50 бойцов ВСУ в бухте Каховского водохранилища.
15 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что российские военнослужащие уничтожили более чем пятьдесят бойцов Вооружённых сил Украины в бухте Каховского водохранилища близ села Осокоровка Херсонской области.
Генерал-лейтенант Конашенков также добавил, что в результате огневого поражения позиций украинской стороны в районе Оскоровки были также уничтожены пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Маск заявил, что Россия пытается уничтожить Starlink на Украине
ВКС России уничтожили более 160 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
ВС РФ сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской АЭС
Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября