Российская армия уничтожила более 50 бойцов ВСУ в бухте Каховского водохранилища

В Минобороны России заявили, что служащие российской армии уничтожили более 50 бойцов ВСУ в бухте Каховского водохранилища.

15 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что российские военнослужащие уничтожили более чем пятьдесят бойцов Вооружённых сил Украины в бухте Каховского водохранилища близ села Осокоровка Херсонской области.

Генерал-лейтенант Конашенков также добавил, что в результате огневого поражения позиций украинской стороны в районе Оскоровки были также уничтожены пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.