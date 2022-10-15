Шольц поддержал реформацию Евросоюза с расширением на Восток

Олаф Шольц выступил с инициативой по реформации Европейского союза с последующим расширением организации.

Вечером субботы канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что выступает за реформацию Евросоюза, включающую в себя отмену принципа единогласия на любых голосованиях в организации, что позволило бы запретить Венгрии блокировать новые антироссийские санкции Брюсселя.

Также Шольц уверен, что считает целесообразным расширение Европейского союза на Восток и включение в альянс до 36 государств общей численностью населения в 500 миллионов человек.