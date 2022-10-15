Шольц поддержал реформацию Евросоюза с расширением на Восток
2022-10-15
20:04
Олаф Шольц выступил с инициативой по реформации Европейского союза с последующим расширением организации.
Вечером субботы канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что выступает за реформацию Евросоюза, включающую в себя отмену принципа единогласия на любых голосованиях в организации, что позволило бы запретить Венгрии блокировать новые антироссийские санкции Брюсселя.
Также Шольц уверен, что считает целесообразным расширение Европейского союза на Восток и включение в альянс до 36 государств общей численностью населения в 500 миллионов человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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