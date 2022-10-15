Наступление ВСУ в Херсонской области остановлено
2022-10-15
23:43
Министерство обороны России сообщило о провале попыток наступления украинской армии в Херсонской области.
Минобороны России сообщило о провале попыток украинской армии наступать на Херсон.;
"Попытка украинской армии наступать в Херсонской области на Бериславском направлении провалена. Атака отбита подразделениями российской армии", — говорится в сводке.
В оборонном ведомстве дополнили, что за сутки российская ПВО сбила украинский штурмовик СУ-25, а также 10 беспилотных летательных аппаратов. На Купянском и Краснолиманском направлении уничтожено более 140 военнослужащих ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наступление ВСУ в Херсонской области остановлено
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