Войска России уничтожили десятки дронов ВСУ возле Запорожской АЭС

2022-10-17

09:28

Российские военные и сотрудники Росгвардии сбили множество украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции.

Журналисты издания "РИА Новости" уведомляют, что российские военные совместно с бойцами Росгвардии сбили не менее пятнадцати дронов вооружённых сил Украины в районе Запорожской АЭС за минувший месяц. Отмечается, что 20 беспилотников ВСУ были сбиты с помощью обычных автоматов, а пятнадцать посажены с помощью антидронных ружей.

Также в "РИА Новости" отметили, что ВС России сбивали не только наблюдательные украинские дроны, но и ударные, которые несли на себе снаряды для сброса на АЭС в Запорожье.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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