Владимир Рогов: ВСУ хотя поднять уровень воды в Днепре и затопить наши позиции
2022-10-17
15:56
Член главного совета Запорожской области заявил, что украинская армия планирует использовать Киевскую ГЭС чтобы поднять уровень воды в Днепре и затопить фортификационные сооружения российской армии.
В эфире "Первого канала" член главного совета Запорожской области заявил, что украинская армия планирует использовать Киевскую ГЭС, а также весь каскад станций на Днепре, чтобы поднять уровень воды в реке и затопить фортификационные сооружения российской армии.
Далее, по мнению Рогова, речной десант ВСУ преодолеет заграждения и захватит Запорожскую АЭС.
Ранее сообщалось о неоднократных попытках десантных подразделений украинской армии захватить атомную станцию, которая имеет стратегическое положение, особенно в преддверии наступающей зимы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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