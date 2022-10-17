Владимир Рогов: ВСУ хотя поднять уровень воды в Днепре и затопить наши позиции

Член главного совета Запорожской области заявил, что украинская армия планирует использовать Киевскую ГЭС чтобы поднять уровень воды в Днепре и затопить фортификационные сооружения российской армии.

В эфире "Первого канала" член главного совета Запорожской области заявил, что украинская армия планирует использовать Киевскую ГЭС, а также весь каскад станций на Днепре, чтобы поднять уровень воды в реке и затопить фортификационные сооружения российской армии.

Далее, по мнению Рогова, речной десант ВСУ преодолеет заграждения и захватит Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось о неоднократных попытках десантных подразделений украинской армии захватить атомную станцию, которая имеет стратегическое положение, особенно в преддверии наступающей зимы.