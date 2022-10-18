Зеленский: с 10 октября Россия разрушила 30 процентов электростанций в Украине

Владимир Зеленский сообщил о разрушении тридцати процентов украинских электростанций из-за российских ракетных ударов.

Днёв вторника Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где сообщил, что начиная с 10 октября ракетные удары армии России по территории Украины стали причиной разрушения тридцати процентов электростанций в стране, из-за чего украинские граждане сталкиваются с перебоями в работе электросети.

Также Зеленский утверждает, что в ближайшее время украинцам стоит быть готовым к отключению электричества, теплоснабжения и отсутствию горячей воды.