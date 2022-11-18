В Турции религиозного проповедника и еще 10 человек приговорили к 8658 годам тюрьмы

Аднан Октар, телепроповедник и лидер религиозной секты, был приговорен турецким судом к 8658 годам лишения свободы. 66-летнего мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и сексуальные надругательства над несовершеннолетними.

66-летний Аднан Октар вел собственный телеканал, по которому проповедовал религиозные проповеди.

Кроме того, он писатель и яростный противник теории эволюции. Он написал книгу о креационизме, которая была встречена широкой критикой и спорами.

Первоначально он был приговорен к 1075 годам лишения свободы, но апелляционный суд распорядился о пересмотре дела. Помимо лидера секты по делу проходили еще 215 человек. Десять из них также были приговорены судом Стамбула к 8658 годам лишения свободы. В свою очередь, многие другие подсудимые получили более короткие сроки.

Октар и сотни его последователей были арестованы в 2018 году. Они были задержаны по многочисленным обвинениям, включая руководство преступной организацией, налоговые преступления, сексуальную эксплуатацию и терроризм.

Во время ареста проповедник заявил журналистам, что обвинения против него были "ложью" и "игрой британской разведки".

В январе 2021 года он был осужден по 10 отдельным пунктам обвинения. К ним относятся руководство преступной группой, политический и военный шпионаж, сексуальные надругательства над несовершеннолетними, изнасилования, шантаж и жестокое обращение.

Его также обвиняют в предполагаемых связях с Фетхуллахом Гюленом, священнослужителем в изгнании, которого турецкое правительство обвиняет в организации неудавшегося военного переворота 2016 года, в результате которого погиб 251 человек и более 2000 получили ранения. Однако это решение было отменено вышестоящим судом.

Взгляды Октара принесли ему известность как в Турции, так и за рубежом. Тысячи экземпляров его книги "Атлас творения" якобы были разосланы без запроса ученым, а также в школы и библиотеки. В книге он утверждал, среди прочего, что теория эволюции Дарвина лежит в основе глобального терроризма.

До 2018 года 66-летнего лидера секты неоднократно арестовывали. Он провел много лет как в тюрьме, так и в психиатрической больнице.