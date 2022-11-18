В Турции религиозного проповедника и еще 10 человек приговорили к 8658 годам тюрьмы
Аднан Октар, телепроповедник и лидер религиозной секты, был приговорен турецким судом к 8658 годам лишения свободы. 66-летнего мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и сексуальные надругательства над несовершеннолетними.
66-летний Аднан Октар вел собственный телеканал, по которому проповедовал религиозные проповеди.
Кроме того, он писатель и яростный противник теории эволюции. Он написал книгу о креационизме, которая была встречена широкой критикой и спорами.
Первоначально он был приговорен к 1075 годам лишения свободы, но апелляционный суд распорядился о пересмотре дела. Помимо лидера секты по делу проходили еще 215 человек. Десять из них также были приговорены судом Стамбула к 8658 годам лишения свободы. В свою очередь, многие другие подсудимые получили более короткие сроки.
Октар и сотни его последователей были арестованы в 2018 году. Они были задержаны по многочисленным обвинениям, включая руководство преступной организацией, налоговые преступления, сексуальную эксплуатацию и терроризм.
Во время ареста проповедник заявил журналистам, что обвинения против него были "ложью" и "игрой британской разведки".
В январе 2021 года он был осужден по 10 отдельным пунктам обвинения. К ним относятся руководство преступной группой, политический и военный шпионаж, сексуальные надругательства над несовершеннолетними, изнасилования, шантаж и жестокое обращение.
Его также обвиняют в предполагаемых связях с Фетхуллахом Гюленом, священнослужителем в изгнании, которого турецкое правительство обвиняет в организации неудавшегося военного переворота 2016 года, в результате которого погиб 251 человек и более 2000 получили ранения. Однако это решение было отменено вышестоящим судом.
Взгляды Октара принесли ему известность как в Турции, так и за рубежом. Тысячи экземпляров его книги "Атлас творения" якобы были разосланы без запроса ученым, а также в школы и библиотеки. В книге он утверждал, среди прочего, что теория эволюции Дарвина лежит в основе глобального терроризма.
До 2018 года 66-летнего лидера секты неоднократно арестовывали. Он провел много лет как в тюрьме, так и в психиатрической больнице.
Опубликовано: Николай Скира
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