У Путина есть шанс этой зимой сбросить Зеленского и НАТО
2022-11-25 09:19
Обозреватель Пол Робертс раскритиковал начало СВО, где, по его словам, Россия не использовала свои возможности, но не исключил, что уже в ближайшие месяцы Путин возьмет реванш на Донбассе и в южных регионах.
По мнению эксперта, все говорит о подготовке крупномасштабного наступления ВС России на всех фронтах.
Путин готовится сбросить Зеленского и обратить в пыль все усилия НАТО по сдерживанию успеха российской армии.
Ранее сообщалось, что на восточный фронт были переброшены подразделения ВДВ, которые укрепят позиции ВС России на участке в районе Сватово. По мнению, британской разведки Россия намерена выровнять линию фронта на Донбассе и завершить выход всеми силами к Днепру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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