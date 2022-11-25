У Путина есть шанс этой зимой сбросить Зеленского и НАТО

Обозреватель Пол Робертс раскритиковал начало СВО, где, по его словам, Россия не использовала свои возможности, но не исключил, что уже в ближайшие месяцы Путин возьмет реванш на Донбассе и в южных регионах.

По мнению эксперта, все говорит о подготовке крупномасштабного наступления ВС России на всех фронтах.

Путин готовится сбросить Зеленского и обратить в пыль все усилия НАТО по сдерживанию успеха российской армии.

Ранее сообщалось, что на восточный фронт были переброшены подразделения ВДВ, которые укрепят позиции ВС России на участке в районе Сватово. По мнению, британской разведки Россия намерена выровнять линию фронта на Донбассе и завершить выход всеми силами к Днепру.