Власти Китая ослабляют антиковидные ограничения из-за протестов
2022-11-28 23:58
Китайские власти ослабили антиковидные ограничения в Пекине и в Гуанчжоу. Это произошло после проведения акций протеста в некоторых городах страны.
Власти отменили обязательное требование запирать дома снаружи на время карантинных мероприятий и блокировать выходы из помещений.
В Китае в течение нескольких дней проходят акции протеста против антиковидных ограничений.
Одной из причин стала гибель людей в жилом доме в Урумчи во время пожара, поскольку они не смогли вовремя покинуть квартиры из-за блокировок.
Опубликовано: Светлана Репина
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