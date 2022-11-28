Власти Китая ослабляют антиковидные ограничения из-за протестов

Китайские власти ослабили антиковидные ограничения в Пекине и в Гуанчжоу. Это произошло после проведения акций протеста в некоторых городах страны.

Власти отменили обязательное требование запирать дома снаружи на время карантинных мероприятий и блокировать выходы из помещений.

В Китае в течение нескольких дней проходят акции протеста против антиковидных ограничений.

Одной из причин стала гибель людей в жилом доме в Урумчи во время пожара, поскольку они не смогли вовремя покинуть квартиры из-за блокировок.