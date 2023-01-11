Польша, Литва и Украина подписали важную совместную декларацию

Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника, пишет Gazeta.pl.

Лидеры стран подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

Во Львове в среду, 11 января президенты Польши, Литвы и Украины подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

"Я благодарен Польше и Литве за их решения о военной поддержке, это показывает, что мы партнеры и друзья", - сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Последняя встреча трех президентов в формуле Люблинского треугольника состоялась 23 февраля 2022 года в Киеве, за день до начала российской СВО в Украине. Президент также обратил внимание на заслуги Польши и поляков в помощи украинцам.

"Именно Польша была первой страной, которая оказала эффектную помощь Украине перед лицом российской агрессии - мы передали танки, боеприпасы, карабины "Грот", гаубицы "Краб" и до сих пор передаем военную технику. Мы поддерживаем Украину политически и продолжим поставлять Украине оружие, в том числе в рамках значительно ускоренной модернизации польской армии", - сказал Анджей Дуда.

Владимир Зеленский поблагодарил поляков и литовцев за помощь его соотечественникам.