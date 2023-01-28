Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер», обвинив Пригожина в клевете

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что принял решение не вступать в частную военную кампанию "Группа Вагнера".

В субботу основатель ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что Игорь Стрелков откажется от вступления в его организацию, продемонстрировав отсутствие мужества. Также Пригожин отметил, что Стрелков якобы ранее получал денежные взятки и отказался от обороны Славянска, сдав город украинским войскам.

В ответ на высказывания Евгения Пригожина Игорь Стрелков обвинил предпринимателя в клевете, сообщив, что не станет вступать в ряды его организации после подобных заявлений.