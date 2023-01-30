Волочкова устроила истерику во время сдачи анализа крови
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова до ужаса боится сдавать кровь. Во время процедуры знаменитость закрывала ладонями лицо и топала ногами.
Анастасия Волочкова после того, как вернулась из отпуска с Мальдив, решила пройти обследование.
Балерине необходимо готовиться к выступлению и восстанавливать суставы, с которыми возникли проблемы во время отдыха.
Балерина сдавала анализ крови, признавшись, что до ужаса боится иголок.
Знаменитость не стала скрывать в соцсетях, что закрывала ладонями глаза, топала ногами, чтобы ей было легче.
Особый страх артистка испытывала, когда врач перетянул жгутом ее руку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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