Волочкова устроила истерику во время сдачи анализа крови

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова до ужаса боится сдавать кровь. Во время процедуры знаменитость закрывала ладонями лицо и топала ногами.

Анастасия Волочкова после того, как вернулась из отпуска с Мальдив, решила пройти обследование.

Балерине необходимо готовиться к выступлению и восстанавливать суставы, с которыми возникли проблемы во время отдыха.

Балерина сдавала анализ крови, признавшись, что до ужаса боится иголок.

Знаменитость не стала скрывать в соцсетях, что закрывала ладонями глаза, топала ногами, чтобы ей было легче.

Особый страх артистка испытывала, когда врач перетянул жгутом ее руку.