Самое дорогое парковочное место
Лидером на сегодняшний день является парковочное место, проданное в Гонконге за $760 000. Находится в элитном комплексе Ultima, расположенным в районе Коулун.
Размеры парковки всего 5 на 2,5 метра.
Причем эта цена почти в 3 раза больше стоимости жилья за 1 кв.метр в том же Гонконге! Примечателен один факт, что продажа была инвестицией.
Одна семейная пара купила это место в 2017 году за $430 000, а уже через 9 месяцев продала за $760 000.
Путем не хитрых математический действий можно посчитать, что они заработали на этой сделке $330 000! Для Гонконга присуще еще несколько рекордов.
Среди которых продажа самых дорогих апартаментов в Азии за $150 млн и земельного участка за $3 млрд.
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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