Самое дорогое парковочное место

Лидером на сегодняшний день является парковочное место, проданное в Гонконге за $760 000. Находится в элитном комплексе Ultima, расположенным в районе Коулун.

Размеры парковки всего 5 на 2,5 метра.

Причем эта цена почти в 3 раза больше стоимости жилья за 1 кв.метр в том же Гонконге! Примечателен один факт, что продажа была инвестицией.

Одна семейная пара купила это место в 2017 году за $430 000, а уже через 9 месяцев продала за $760 000.

Путем не хитрых математический действий можно посчитать, что они заработали на этой сделке $330 000! Для Гонконга присуще еще несколько рекордов.

Среди которых продажа самых дорогих апартаментов в Азии за $150 млн и земельного участка за $3 млрд.