По сообщению британского телеканала Sky News, высокопоставленный американский генерал в частной беседе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня.

По мнению американцев, Лондон должен был приступить к наращиванию военного потенциала как можно раньше после начала конфликта между Россией и Украиной. В настоящее время британские военные "не могут защищать Великобританию и ее союзников в течение десяти лет".

По словам военных, премьер-министр Риши Сунак рискует потерпеть поражение в качестве главы правительства, если он не примет срочных мер для устранения растущей угрозы безопасности.

Министерство обороны Великобритании указало на основные проблемы своей армии: отсутствие достаточных запасов боеприпасов, неспособность защитить свое небо от ракетных атак и атак беспилотников, с которыми сталкивается Украина.

По данным Министерства обороны Великобритании, армии потребуется от пяти до десяти лет, чтобы развернуть боевую дивизию численностью от 25 до 30 тысяч человек при поддержке танков, артиллерии и вертолетов. Около 30% британских сил повышенной готовности — это резервисты, которые не могут мобилизоваться в сроки, установленные НАТО.

Большая часть парка армейской бронетехники, включая танки, была построена 30–60 лет назад, и ее полная замена в ближайшие годы не ожидается.

Официальные лица обеспокоены тем, что Сунак, заявляя о передаче Украине новых видов вооружений, умалчивает о планах пополнения британских военных запасов. В настоящее время британская армия насчитывает всего 76 000 человек. Недавно Лондон объявил о передаче Киеву танков Challenger 2. Украинские экипажи уже тренируются в стране.