Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко теперь на расхват в Южной Африке

Пресс-секретарь президента Беларуси поделилась нюансами визита Лукашенко в Зимбабве и рассказал о некоторых моментах, которые остались за кулисами официальных мероприятий.

По словам Эйсмонт, когда визит в Зимбабве уже подходил к концу глава этой южноафриканской республики поделился с белорусским президентом одной любопытной информацией.

«…накануне буквально по завершении основного переговорного дня ему позвонили с десяток глав государств - лидеров стран Южной Африки… У всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит. Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна так же тесно сотрудничала и с ними тоже», - рассказала пресс-секретарь журналистам.

Напомним, что на минувшей неделе Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Южную Африку и Ближний Восток.