Reuters: США продадут Польше ракеты ATACMS без права передачи Украине

Издание Reuters сообщило о готовности Пентагона продать Минобороны Польши дальнобойные ракеты ATACMS.

Журналисты агентства Reuters со ссылкой на источник в Пентагона сообщили, что Министерство обороны Соединённых Штатов продаст Польше вооружения на 10 миллиардов долларов, в том числе восемнадцать установок HIMARS, 1559 ракет GMRS для них с дальностью пуска в 90 километров, а также ракеты ATACMS.

Известно, что реактивная система залпового огня HIMARS способна запускать ракеты ATACMS на 300 километров, что возводит данные снаряды в разряд дальнобойных. Вместе с тем Госдепартамент США одобрил сделку по продаже ракет ATACMS администрации Варшавы с условием, что Польша не станет передавать данное оружие другим странам, в том числе Украине.