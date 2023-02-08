Минюст Колумбии предлагает декриминализовать инцест между взрослыми, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Министр юстиции Колумбии представил законопроект, содержащий спорное предложение: декриминализовать инцест между родственниками первой степени родства, который поможет разгрузить тюрьмы.

«Что мы предлагаем убрать, так это то, что два человека, оба совершеннолетние, которые добровольно соглашаются на секс, должны быть отправлены в тюрьму», — заявил Нестор Осуна во вторник, 7 февраля, по местному радио.

По колумбийскому законодательству половая связь между родственниками первой степени родства наказывается лишением свободы сроком до шести лет.

