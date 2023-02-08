Microsoft и ChatGPT бросили вызов Google в технологии поиска

Microsoft хочет использовать технологию текстовой машины ChatGPT, чтобы бросить вызов лидеру рынка Google в области веб-поиска.

Благодаря ссылке пользователи должны иметь возможность вводить запросы в текстовой форме в поисковой системе Microsoft Bing и получать ответы в форме чата.

Это относится и к более сложным задачам: одним из примеров во вчерашней презентации была просьба к Bing спланировать многодневную поездку. После этого вы также можете запросить у поисковой системы, сколько будет стоить поездка и можно ли ее скорректировать.

В свою очередь, Google готовит программное обеспечение для чата, которое работает аналогичным образом для использования в своей поисковой системе.

Программное обеспечение ChatGPT от компании-разработчика OpenAI, выпущенное в конце прошлого года, может за считанные секунды формулировать тексты, которые создает человек. Программа была обучена на огромном количестве текстов и, таким образом, дает безупречные грамматические ответы, хотя в текущей версии их содержание не всегда корректно.

Microsoft инвестировала несколько миллиардов долларов в OpenAI, а также интегрирует программное обеспечение компании в свои офисные программы.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал, что, по его мнению, эта технология изменит практически все категории программного обеспечения.

