Нашатырный спирт , перекись водорода , йод - настоящая находка для рассады томатов
На выращивание рассады помидор в домашних условиях уходит не меньше 60 дней .
По мере роста и развития сеянцев запас питательных веществ в почве истощатся и рассаде становится тесно и мы пикируем в большие по размеру ёмкости .
В небольшом объёме почве невозможно обеспечить полный набор макро и микроэлементов для быстрого и хорошего роста . Некоторые огородники спешат подкармливать рассаду , но когда ещё только появились семядольные листочки сеянцы слабы очень и усвоение дополнительного питания может привести больше вреда , чем пользы .
Первое время сеянцы расходуют запас питательных веществ , доставшихся из семечка , но этого хватает ненадолго . Я начинаю подкормку после пикировки через две недели . Помидоры я выращиваю давно , но для того , чтобы растения были здоровыми и крепкими стараюсь не применять препараты из магазина .
Через 15 дней после пикировки провожу подкормку нашатырём .
Нашатырь , это народное средство два в одном , так как он является не только источником азота , но и своим запахом способен отпугнуть многих вредителей . Азот укрепляет стебли сеянцев , увеличивает листву .
Одну чайную ложку нашатырного спирта развожу в 10 литрах , хорошо перемешиваю и поливаю .
Замачиваю семена в растворе перекиси водорода . Можно проводить как корневую так и внекорневую подкормку .
Опрыскиваю раствором в одном литре растворяю одну столовую ложку перекиси водорода . Также поливаю раствором перекисью водорода . Образовавшийся кислород в почве после полива перекисью убивает слабые корни , болезни , грибки . Перекись стимулятор роста , способен насытить почву кислородом . Она по структуре схожа с дождевой и талой водой , полезной для растений .
Йод помогает усваивать азот , которое растение получает из почвы . Рассада будет легче переносить пикировку и лучше приживается после высадки в грунт .
Подкормка снижает риск заражения рассады помидор грибковыми и вирусными заболеваниями .
Нужно 3 капли йода растворить в 10 литрах воды и полить под корень.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Диана Мудреченко
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