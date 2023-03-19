Пригожин: у России осталось пара недель на подготовку к новым ударам ВСУ

Евгений Пригожин призвал правительство и армию России готовиться к новым атакам со стороны украинских военных.

Основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин выступил с рядом новых публичный заявлений, сообщив, что в правительстве и вооружённых силах России есть большое количество "мыльных пузырей", которые мешают достижению победы в спецоперации на Украине.

По мнению Пригожина, подобные "пузыри" должны быть оперативно устранены, а все разногласия между воинскими подразделениями и представителями власти в РФ — забыты, поскольку это поможет в достижении общей для государства цели по одержанию победы в специальной военной операции.

Также Евгений Пригожин выразил уверенность в том, что армия Украины ведёт масштабную подготовку к нанесению ударов по позициям российских военных, ввиду чего подразделения ВС РФ должны быть заранее подготовлены к отражению любой агрессии со стороны противника.

Пригожин отмечает, что у Министерства обороны России осталось лишь несколько недель на то, чтобы подготовиться к новому украинскому наступлению, и в случае провала этой подготовке российским войскам будет "поздно пить боржоми".

Бизнесмен выразил уверенность в том, что администрации Москвы и руководящим вооружёнными силами РФ следует отбросить все интриги и сконцентрировать усилия на удержании сложившейся линии фронта, что позволит отбрасывать силы противника на безопасное расстояние от российских границ.