Пугачева побывала на концерте Меладзе в Тель-Авиве, опровергнув заявления о провалах выступлений певца за границей

Алла Пугачева стала зрителем выступления Валерия Меладзе в Израиле. Певица осталась в восторге от концерта коллеги, о чем поспешила сообщить хейтерам артиста в соцсетях.

Алла Пугачева стала частым посетителем выступлений своих коллег в Израиле.

На этот раз артистка появилась на концерте Валерия Меладзе в Тель-Авиве. Артист, увидев коллегу в зале, горячо ее приветствовал, а зрители поддержали певца, став дружно выкрикивать имя знаменитости, от чего та осталась очень довольна.

Побывав на мероприятии, Алла Борисовна поделилась впечатлением от увиденного в своих социальных сетях.

Знаменитость заверила, что это был праздник души, а тех, кто сообщает о провальных выступлениях Меладзе в Израиле, назвала врунами.