Стоцкая развелась с мужем официально после того, как рассталась с ним 4 года назад
2023-03-20 11:51
Певица и актриса Анастасия Стоцкая наконец оформила развод с мужем официально, ведь пара рассталась уже 4 года назад.
Анастасия Стоцкая наконец-то свободная женщина.
Более 4 лет назад актриса рассталась с супругом, предпринимателем Сергеем Абрагяном, но развелись официально только сейчас.
У пары есть общие дети - сын Александр, которому 11 лет, и дочка Вера, которой 5.
Имущество супруги, теперь уже бывшие, делить не стали, а оба занимаются воспитанием наследников.
Чуть раньше сообщалось, что Филипп Киркоров признался в эфире шоу "Маске", что жалеет о том, что не женился в свое время на Стоцкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова