Стоцкая развелась с мужем официально после того, как рассталась с ним 4 года назад

Певица и актриса Анастасия Стоцкая наконец оформила развод с мужем официально, ведь пара рассталась уже 4 года назад.

Анастасия Стоцкая наконец-то свободная женщина.

Более 4 лет назад актриса рассталась с супругом, предпринимателем Сергеем Абрагяном, но развелись официально только сейчас.

У пары есть общие дети - сын Александр, которому 11 лет, и дочка Вера, которой 5.

Имущество супруги, теперь уже бывшие, делить не стали, а оба занимаются воспитанием наследников.

Чуть раньше сообщалось, что Филипп Киркоров признался в эфире шоу "Маске", что жалеет о том, что не женился в свое время на Стоцкой.