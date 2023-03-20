Песков: Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать мирный план КНР по Украине

Дмитрий Песков рассказал о темах для обсуждения на переговорах Владимира Путина с Си Цзиньпином.

Днём 20 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в текущий понедельник лидер Китайской Народной республики Си Цзиньпин прибудет в Москву с официальным рабочим визитом, встретившись с Владимиром Путиным для переговоров.

По данным Пескова, сегодня состоится неформальный обед, на котором встретятся Путин и Си Цзиньпин. При этом Дмитрий Песков призвал мировую общественность не недооценивать значимость данного обеда, отметив, что лидеры двух стран пообщаются на важные темы в неформальной обстановке.

Также Песков утверждает, что основной этап российско-китайских переговоров в Москве при участии Си Цзиньпина и Путина состоится завтра, 21 марта, и в нём лидеры двух государств неизбежно затронут тему китайского плана по мирному урегулированию военного конфликта в Украине.

Известно, что в преддверии годовщины начатой России в Украине спецоперации постоянное представительство КНР в Организации объединённых наций опубликовало мирный план по завершению украинского кризиса, который получил как положительные, так и негативные отзывы со стороны ведущих мировых политиков.

Сам Владимир Зеленский утверждает, что положительно относится к предложенной правительством Китая мирной инициативой несмотря на тот факт, что не все из пунктов китайского плана удовлетворяют интересы Киева. По словам Зеленского, важен сам факт того, что официальные представители Пекина начали говорить об украинской проблематике.