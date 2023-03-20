Концерт Повалий в Чите отменен без озвучивания причин

Украинская исполнительница Таисия Повалий, которая поддерживает РФ в ситуации с Донбассом, должна была выступить в Чите, но мероприятие было отменено.

Издание "Чита.ру" информирует, что концерт Таисии Повалий в сибирской столице отменен.

Планировалось, что культурное событие состоится 27 марта в читинском Доме офицеров. Отмена мероприятие была подтверждена на сайте реализации билетов, но о причинах этого информация отсутствует.

Примечательно, что выступление артистки, которое должно было пройти 25 марта, не состоится и в Улан-Удэ.

Имеется информация, что скорее всего весь тур украинки по городам РФ будет отменен.