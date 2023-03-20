Куклачев пожаловался на мизерную пенсию, которой не хватает даже на бензин и корм для кошек

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что живет не на пенсию, так как 30 000 в месяц уходит у него только на бензин.

Юрий Куклачев, являясь директором "Театра кошек", рассказал, каков размер его пенсии и на что ее хватает.

Знаменитый любитель кошек рассказал, что водит на машину и на бензин ежемесячно у него уходит в районе 30 000 российских рублей, также приходится тратиться на корм для животных.

В свете того, что российские пенсионеры получают мизерные пособия, Куклачев признался, что живет не на эти деньги.

Назвав себя клоуном, артист заявил, что люди этой профессии на пенсию не уходят, а трудятся до 85 лет.

Сейчас Куклачеву 73 года, так что ему еще работать и работать.