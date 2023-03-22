Полиция проверят теперь и основательницу Марафона желаний Блиновскую

Как и ожидалось, стражи порядка занялись доходами блогеров. Дошло дело и до автора онлайн "Марафона желаний" Елены Блиновской.

На бьюти-блогера Лерчек (Валерию Чекалину) заведено 2 уголовных дела, одно из которой о ненадлежащей уплате налогов.

Накануне сообщалось, что трясут ее коллегу Александру Митрошину.

Наконец дошло дело до знаменитой основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской.

Проверка последней стала проводится после заявлений недовольных слушателей курса, утверждающих, что их обманули за их же деньги.

Известно, что знаменитость запускает сейчас новый марафон, имеющий название "Новое измерение", за участие в котором придется выложить 10 000 российских рублей.