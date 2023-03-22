Шойгу: систему противоракетной обороны Москвы модернизируют до конца года

Сергей Шойгу анонсировал модернизацию московской системы противоракетной обороны.

В среду, 22 марта, лидер российского Министерства обороны Сергей Шойгу провёл заседание оборонной коллегии страны, где публично заявил, что до наступления следующего года система противоракетной обороны (ПРО) Москвы и Московской области будет окончательно модернизирована.

По мнению Шойгу, модернизация систем ПРО и противовоздушной обороны является ключевым приоритетом военно-космических сил (ВКС) армии России, деятельность которых направлена на сохранение национальной безопасности как внутри, так и за пределами российского государства.

Известно, что ранее Сергей Шойгу посетил ряд оружейных предприятий России, где заявил о необходимости увеличить вдвое производство ракетных снарядов для нужд специальной военной операции в Украине. При этом Шойгу признал, что после страта СВО интенсификация ракетного производства в стране уже была произведена.

Позднее в Министерстве обороны России уведомили общественность о том, что после вылазки украинских диверсантов в сёла Брянской области ВКС РФ совершили массированный "удар возмездия" по военной и энергетической инфраструктуре Украины, задействовав гиперзвуковые ракеты "Калибр".

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат утверждает, что в ходе "удара возмездия" российская авиация использовала сразу шесть ракет "Калибр", чего не было никогда прежде.