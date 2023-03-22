Шагин направил участникам спецоперации в Донбассе помощь

Актер Антон Шагин, брат которого пошел добровольцем на фронт, передал российским военнослужащим, участвующим в СВО, различную необходимую технику.

Звезда картин "Стиляги" и "Анка с Молдованки" Антон Шагин направил российским военным помощь в зону СВО.

Актер заверил, что бойцы получили все, что просили, уточнив, что это и тепловизоры, и бинокли, и масса другой полезной теххники.

Кроме необходимого оборудования на фронте военнослужащим РФ были переданы детские письма.

Шагин пожелал соотечественникам победы, утверждая, что нашим людям нет равных.

Участники спецоперации поблагодарили за сбор средств на приобретение всего необходимого.