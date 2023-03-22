Восхитительные мускусные розы, которые почему-то не особо популярны у дачников

Очень красивые цветы с роскошным ароматом, незаслуженно забытые, но по достоинству оцененные истинными знатоками и ценителями роз.

Рассказываем, как выращивать эту прелесть у себя на даче и почему это стоит делать.

Розы красиво цветут и наполняют в пору цветения чудесным благоуханием весь сад.

Они устойчивы к болезням и вредителям, долго цветут, достаточно неприхотливы, отличаются разнообразием форм, цветов и оттенков.

Мускусные розы хорошо себя чувствуют в тени, образуют практически одномоментно большое количество бутонов.

Они покрывают растение почти полностью, даже листья становятся не видны из-под цветов.

Как поливать

Минимум раз в неделю, на взрослый кустик одно ведро. Можно сделать углубление у корней и выливать воду туда, чтобы она точно попадала по назначению.

Рыхлим и мульчируем

Землю возле роз надо поддерживать в рыхлом состоянии, обеспечивая приток кислорода к корням. Но рыхлить надо осторожно, не повреждая корневую систему.

Мульчировать можно перегноем, неплохо добавить еще опилки. Это поможет долго сохранять землю влажной, сама же мульча будет одновременно служить удобрением.

Правила подкормки

Весной растению нужен азот, чтобы нарастить побеги и зеленый объем.

Летом вносятся калий и фосфор, чтобы увеличить время цветения.

Осенью насыщаем грунт органическими подкормками и комплексными составами.

Перед тем как дать розам подкормку, надо их хорошенько полить. При дефиците питания, цветы будут мелкие, неказистые и быстро осыпятся.

Обрезка

Кусты каждый год надо обрезать. Весной убираются корявые и болеющие побеги, а также старые и засохшие.

Здоровые веточки нужно урезать примерно на 1/4. Так кусты будут пышнее и красивее.

Осенью санитарная обрезка повторяется

Перед зимой

Подготовка к зиме включает укрытие нетканным материалом, еловыми лапами. Роза боится сильных морозов. Весной же укрывной слой надо убирать как можно раньше.

Самые распространенные сорта мускусных роз: Динки, Гирлянд д’Амур, Баф Бьюти, Сибелиус, Mozart, Ballerina.