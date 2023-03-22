Рябков: США провоцируют Россию, продолжая полёты дронов в Чёрном море

Сергей Рябков предостерёг американское правительство от продолжения полётов разведывательных БПЛА в небе над черноморской акваторией.

22 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообщался с отечественными журналистами, где сообщил, что после падения американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper на дно Чёрного моря дроны США продолжают осуществлять разведывательные полёты возле российских границ.

По мнению Рябкова, Пентагон откровенно провоцирует российское правительство на осуществление контрмер, направленных на недопущение нарушения своих национальных интересов и против подлёта беспилотников Соединённых Штатов к зоне проведения специальной военной операции.

Сергей Рябков отметил, что российская сторона ранее уведомила администрацию Вашингтона о введении временного режима использования воздушного пространства в районе Чёрного моря, однако в США считают, что у властей России нет полномочий по установлению подобных ограничительных зон в небе.

14 марта стало известно, что американский БПЛА MQ-9 упал в Чёрное море после того, как осуществлял разведывательный полёт недалеко от Севастополя, поскольку на перехват дрона был поднят истребитель военно-космических сил России Су-27, лётчики которого представлены к госнаграде по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Позднее пресс-служба Пентагона опубликовала бортовую видеозапись с MQ-9 Reaper, на которой показано, что российский самолёт сбросил топливо, пролетев над американским беспилотником.