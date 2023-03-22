Лавров: применение снарядов с ураном ударит по сельскому хозяйству Украины

Сергей Лавров высказался о перспективах отправки снарядов с обедненным ураном украинским войскам.

22 марта состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лавров с коллегой из Эритреи, где лидеры внешнеполитических ведомств двух государств подписали пакет документов о сотрудничестве, в том числе в сфере вооружений и обороны национальных интересов друг друга.

Во время переговоров Лавров публично заявил, что российское правительство будет вынуждено реагировать на факт поставку британских снарядов с обеднённым ураном армии Украины, если администрация Лондона действительно примет решение о передаче подобных боеприпасов Киеву.

Также Сергей Лавров отметил, что использование ураносодержащих снарядов приведёт к масштабному заражению почвы в Украине, что существенно снизить эффективность функционирования сельского хозяйства данной страны, отразившись на работе положений зерновой сделки.

Владимир Путин также заявил о недопустимости отправки британских боеприпасов с обедненным ураном в Украину, поскольку использование такого оружие практически эквивалентно применению так называемых "грязных бомб", общепризнанно являющихся формой ядерных вооружений.

В то же время пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании продолжает игнорировать озабоченности российского истеблишмента, заверяя, что поставка ВСУ снарядов с урановым содержимым не спровоцирует ядерную эскалацию в мире.