Глава МИД Австрии Александр Шалленберг утверждает, что Россия всегда будет важна для европейских стран.

Вечером среды, 22 марта, журналисты американского информационного агентства Reuters обнародовали интервью с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, который публично заявил, что наличие России на геополитической карте будет всегда важным обстоятельством для существования Европы.

По мнению Шалленберга, такие российские деятели искусства как Фёдор Достоевский и Пётр Чайковский прочно укоренились в европейской культуре и уже стали частью её системы ценностей, способной признавать таланты вне зависимости от национальности того, кому они принадлежат.

Кроме того, Александер Шалленберг отметил, что после начала спецоперации в Украине порядка 91 процента зарубежных компаний продолжили вести бизнес на территории Российской Федерации, на желая покидать рынки РФ из-за давления западных санкций на администрацию Москвы.

Шалленберг уверен, что Европейский Союз уже ввёл ключевые антироссийские санкции, которые являются масштабными и способны вредить экономике России, тем самым модулируя поведение российских элит и политиков, однако для того, чтобы санкционные меры заработали, им необходимо определённое время.

Также Александер Шалленберг выразил уверенность в том, что государства ЕС намерены ослабить свою зависимость от России, однако это не произойдёт по щелчку пальцев и является длительным процессом.