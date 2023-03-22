Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что Джо Байден скрывает сведения о причастных к теракту на газопроводах North Stream.

22 марта расследователь Сеймур Херш опубликовал новый пост в социальной сети Substack, где публично заявил, что президент соединённых Штатов Джозеф Байден сознательно не отдаёт приказа о начале расследования диверсии на "Северных потоках", пытаясь игнорировать данную тему.

По мнению Херша, нежелание Байдена расследовать произошедшее на участках российских трубопроводов в Балтийском море обусловлено тем фактом, что американский президент давно располагает точной информацией как о заказчиках, так и об исполнителях данного террористического акта.

Также Сеймур Херш прокомментировал публикации изданий CNN и Zeit, которые утверждают, что за взрыв на "Северных потоках" ответственна некая проукраинская группа из шести лиц, которые связаны с украинским олигархом, якобы являющимся хорошим знакомым Владимира Зеленского.

Херш уверен, что появившиеся в западных СМИ слухи о причастности украинских спецслужб к теракту на российских газопроводах является сознательной попыткой правительства США оболгать его версию инцидента на данной газовой магистрали.

Характерно, что ранее Сеймур Херш опубликовал личное расследование об инциденте на "Северных потоках", сообщив, что в июне 2022 года под видом учений НАТО американские военные водолазы заминировали принадлежащие России трубопроводы, после чего бомбу активировали агенты спецслужб из Норвегии.