Власти Уганды приняли закон, согласно которому причисление себя к ЛГБТ-сообществу считается преступлением
2023-03-22 16:54
Власти Уганды наделили себя полномочиями преследовать представителей ЛГБТ, приняв новый закон.
Стоит заметить, что геи и лесбиянки в Уганде постоянно обижает толпа, расправляясь с ними физически или унижая.
В настоящее время причисление себя к сексуальным меньшинствам будет караться законом.
Последний принятый властями страны законодательный акт наделил чиновников и стражей порядка полномочиями преследовать вышеназванных личностей в рамках правил, установленных в африканском государстве.
Стоит, отметить, что однополые отношения запрещены в общей сложности в 30 африканских государствах.
Опубликовано: Наталья Гончарова