Власти Уганды приняли закон, согласно которому причисление себя к ЛГБТ-сообществу считается преступлением

Власти Уганды наделили себя полномочиями преследовать представителей ЛГБТ, приняв новый закон.

Стоит заметить, что геи и лесбиянки в Уганде постоянно обижает толпа, расправляясь с ними физически или унижая.

В настоящее время причисление себя к сексуальным меньшинствам будет караться законом.

Последний принятый властями страны законодательный акт наделил чиновников и стражей порядка полномочиями преследовать вышеназванных личностей в рамках правил, установленных в африканском государстве.

Стоит, отметить, что однополые отношения запрещены в общей сложности в 30 африканских государствах.