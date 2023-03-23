Пресняков умоляет Подольскую родить ему дочь
Владимир Пресняков признался, что рождение дочери является его заветной мечтой.
Владимир Пресняков - многодетный отец, но все его наследники мальчики.
Старший отпрыск певца Никита появился в браке с Кристиной Орбакайте, а младших сыновей, Артемия и Ивана, подарила ему нынешняя супруга и коллега по сцене Наталья Подольская.
Артист признался, что мечтает о том, чтобы его возлюбленная родила ему дочь. Владимир отметил, что Наталья тоже хочет стать мамой девочки.
Пресняков обратил внимание, что они работают над вопросом, но не зацикливаются на этом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Пугачева приятно удивила поклонников своим внешним видом в гостях у Юдашкиных, которые приехали в Израиль
Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также встретиться с давней приятельницей Аллой Пугачевой. Певица пришла к ним в гости.Подробнее...