Пресняков умоляет Подольскую родить ему дочь

Владимир Пресняков признался, что рождение дочери является его заветной мечтой.

Владимир Пресняков - многодетный отец, но все его наследники мальчики.

Старший отпрыск певца Никита появился в браке с Кристиной Орбакайте, а младших сыновей, Артемия и Ивана, подарила ему нынешняя супруга и коллега по сцене Наталья Подольская.

Артист признался, что мечтает о том, чтобы его возлюбленная родила ему дочь. Владимир отметил, что Наталья тоже хочет стать мамой девочки.

Пресняков обратил внимание, что они работают над вопросом, но не зацикливаются на этом.