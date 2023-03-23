Лидер группы Saliva Уэйн Суинни ушел из жизни из-за кровоизлияния в мозг
59-летний основатель популярного музыкального коллектива "Saliva" Уэйн Суинни ушел из жизни из-за кровоизлияния в мозг. Музыканты находились в гастрольном туре.
Находясь в гастрольном туре, группа "Saliva" потеряла своего основателя Уэйна Суинни, который не дожил до 60 лет.
Мгновенное кровоизлияние в мозг стало причиной кончины артиста.
После оказания помощи бригадой скорой помощи музыкант был доставлен в реанимацию, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
Группа покойного была создана в 1996 году, а на счету ее 11 альбомов, написание саундтреков к таким известным картинам, как "Форсаж", "Человек-паук", "Лара Крофт: Расхитительнице гробниц" (2 часть), "Дракула".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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