Лидер группы Saliva Уэйн Суинни ушел из жизни из-за кровоизлияния в мозг

59-летний основатель популярного музыкального коллектива "Saliva" Уэйн Суинни ушел из жизни из-за кровоизлияния в мозг. Музыканты находились в гастрольном туре.

Находясь в гастрольном туре, группа "Saliva" потеряла своего основателя Уэйна Суинни, который не дожил до 60 лет.

Мгновенное кровоизлияние в мозг стало причиной кончины артиста.

После оказания помощи бригадой скорой помощи музыкант был доставлен в реанимацию, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Группа покойного была создана в 1996 году, а на счету ее 11 альбомов, написание саундтреков к таким известным картинам, как "Форсаж", "Человек-паук", "Лара Крофт: Расхитительнице гробниц" (2 часть), "Дракула".