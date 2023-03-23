Полиция Таиланда спасла российских туристов, пропавших в джунглях
2 дня назад трое российских туристов отправилось на прогулку по таиландскому пляжу Най-Янг. В результате россияне пропали, а поисками их занялась местная полиция.
О том, что туристы из РФ пропали в Таиланде, сообщил руководитель национального парка "Сиринат".
Несчастные, отправившись на прогулку по местному пляжу, двое суток блуждали по джунглям.
Туристическая полиция Пхухета занялась поисками иностранцев.
К счастью, туристов обнаружили у подножия скал в районе Кхао Сай Кху после 00:00 сегодня. У двоих из них только незначительные царапины, а у одного повреждена нога.
Россиян вывели из джунглей, оказав первую медицинскую помощь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Пугачева приятно удивила поклонников своим внешним видом в гостях у Юдашкиных, которые приехали в Израиль
Модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина прибыли в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также встретиться с давней приятельницей Аллой Пугачевой. Певица пришла к ним в гости.Подробнее...