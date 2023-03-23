Эд Ширан намерен работать над альбомом, выпуск которого будет только после его смерти
Исполнитель Эд Ширан заявил, что начинает работу над своим идеальным альбомом, который выйдет только тогда, когда музыкант предстанет перед Всевышним.
Британский певец Эд Ширан сообщил о своем намерении начать неспешно трудиться над самым идеальным в его жизни альбомом, который увидит свет только после кончины знаменитости.
Откровениями по поводу музыкант поделился в интервью изданию "Rolling Stone".
В планах Ширана написать еще 5 альбомов и 1 специальный, выход которого произойдет только после смерти исполнителя.
Общаясь с журналистами, звезда сцены отметил, что пребывал в депрессии после того, как один за одним из жизни ушли его друзья.
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Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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