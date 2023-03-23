Священный месяц Рамадан начинается для мусульман всего мира

Священный для мусульман месяц Рамадан начался на закате в среду, когда верующие готовились к месяцу поста от рассвета до заката.

В течение следующих 30 дней мусульмане будут воздерживаться от еды и питья - даже от малейшего глотка воды - от восхода до заката солнца. Многие будут строго соблюдать молитвы, читать Коран и жертвовать на благотворительность, стремясь приблизиться к Богу. Семья и друзья соберутся на веселые ночные пиры.



В этом году многим будет трудно позволить себе праздничные угощения на фоне стремительного роста цен, отчасти вызванного войной в Украине. Иран, Египет и Ливан борются с экономическим кризисом, который привел к ослаблению их местных валют, что делает товары еще дороже.



Священный месяц также будет омрачен страданиями в Турции и Сирии, где в результате землетрясения в прошлом месяце погибло более 52 000 человек, и в зонах конфликтов по всему мусульманскому миру, хотя уже появились обнадеживающие признаки возможного примирения.