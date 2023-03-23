Гитарист Saliva Уэйн Суинни умер в возрасте 59 лет
2023-03-23 16:29
Уэйн Суинни, гитарист и соучредитель хард-рокеров Saliva, умер в возрасте 59 лет после кровоизлияния в мозг во время гастролей с группой.
Новость была подтверждена группой в сообщении на Facebook в среду (22 марта), в котором они написали: "С большой печалью мы сообщаем о кончине нашего брата Уэйна Суинни.
Уэйн скончался сегодня днем от спонтанного кровоизлияния в мозг, когда мы были на гастролях.
Подробности о похоронных мероприятиях будут объявлены в ближайшее время. Уэйна будет не хватать всем, кто его знал".
Сообщение сопровождалось черно-белой фотографией Свимми на сцене в одной из его фирменных черных ковбойских шляп с гитарой.
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Опубликовано: Иван Ободов