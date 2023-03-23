Гитарист Saliva Уэйн Суинни умер в возрасте 59 лет

Уэйн Суинни, гитарист и соучредитель хард-рокеров Saliva, умер в возрасте 59 лет после кровоизлияния в мозг во время гастролей с группой.

Новость была подтверждена группой в сообщении на Facebook в среду (22 марта), в котором они написали: "С большой печалью мы сообщаем о кончине нашего брата Уэйна Суинни.

Уэйн скончался сегодня днем от спонтанного кровоизлияния в мозг, когда мы были на гастролях.

Подробности о похоронных мероприятиях будут объявлены в ближайшее время. Уэйна будет не хватать всем, кто его знал".



Сообщение сопровождалось черно-белой фотографией Свимми на сцене в одной из его фирменных черных ковбойских шляп с гитарой.

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